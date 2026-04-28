Responsabilità erariale Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la legge Foti

La Corte dei conti ha deciso di presentare un ricorso alla Corte costituzionale riguardo alla legge Foti, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con la Costituzione. La questione riguarda principalmente la riforma della responsabilità erariale, in particolare il limite al risarcimento per colpa grave e le conseguenze sulla tutela delle risorse pubbliche e sull’uguaglianza tra soggetti coinvolti. La decisione segue le preoccupazioni sollevate dai giudici contabili sulle possibili implicazioni di questa normativa.

Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale sulla riforma della responsabilità erariale: dubbi su eguaglianza e tutela delle risorse pubbliche dopo il limite al risarcimento per colpa grave. ROMA – La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro la cosiddetta legge Foti, la riforma della responsabilità erariale voluta dal governo che limita al 30% – o comunque a non oltre due annualità di stipendio – il danno risarcibile dai funzionari pubblici in caso di colpa grave. Con l’ordinanza n. 9 del 2026, depositata il 23 aprile e anticipata da la Repubblica, la Seconda Sezione centrale d’appello ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, ritenendo la normativa potenzialmente in contrasto con diversi principi della Carta.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Responsabilità erariale, Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la legge Foti Notizie correlate Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini”Quello disegnato dalla legge Foti è “un sistema che premia l’amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del... Leggi anche: Corte dei Conti, la riforma delle destre finisce alla Consulta: impugnato il tetto al danno erariale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini; La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole; La riforma del danno erariale finisce davanti alla Consulta; Omessa comunicazione al sanitario: quando c’è responsabilità erariale. Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadiniIl limite del 30% al risarcimento, scrivono i giudici contabili, è in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche ... ilfattoquotidiano.it Responsabilità erariale ridotta, la Corte dei conti va alla ConsultaOrdinanza della Sezione centrale d’appello solleva la questione di legittimità costituzionale sulla Legge Foti ... italiaoggi.it