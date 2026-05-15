Bari pericolo nell’area cani | siringhe e degrado a Vico Capurso

A Vico Capurso a Bari si sono registrate recenti segnalazioni riguardanti la presenza di siringhe abbandonate tra l’erba dell’area dedicata ai cani, che si trova in condizioni di degrado. La zona presenta anche altre forme di abbandono e incuria, creando preoccupazioni tra i residenti. Le autorità competenti sono state informate e sono attese iniziative di bonifica per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza l’area. La questione solleva interrogativi sulle responsabilità e sui tempi di intervento necessari.

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? Domande chiave Come possono le siringhe tra l'erba mettere in pericolo i residenti?. Chi deve intervenire per bonificare l'area di Vico Capurso?. Quali misure di vigilanza chiederanno i rappresentanti del Municipio 2?. Perché il degrado di Amendola minaccia la sicurezza delle famiglie?.? In Breve Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia del Municipio 2 segnala il degrado.. Residenti di Vico Capurso temono pericoli sanitari e scarsa illuminazione serale.. Richiesta ufficiale di pulizia straordinaria e sfalcio erba nel Municipio 2.. I cittadini chiedono maggiore vigilanza per proteggere l'area vicino Amendola.. Una siringa abbandonata tra l’erba alta di Vico Capurso ha scatenato la protesta dei residenti di Bari, che segnalano un degrado ormai insostenibile nell’area cani e nelle zone limitrofe al parcheggio del mercato Amendola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, pericolo nell’area cani: siringhe e degrado a Vico Capurso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AURORA E IL CUCCIOLO DI CANE BORIS STA MALE E VOMITA! PAPÀ MIKE E LAURA LA PORTA IN OSPEDALE! Sullo stesso argomento Degrado e rifiuti nell’area demaniale: "Non fanno nulla"Degrado e incuria in via Macerata, al Piano, nell’area verde al confine con il ponte della Ricostruzione. Baracche e degrado nell'area verde abbandonata: scatta lo sgombero della Polizia LocaleL'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le...