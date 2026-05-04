Nonostante l’immagine insolita di un cowboy, il suo fascino rimane invariato. A 51 anni, anche chi si sarebbe aspettato di vederlo in un ruolo diverso, continua a ricevere attenzione e apprezzamenti. L’uomo, noto per il suo aspetto attraente, ha celebrato un compleanno importante. La sua presenza pubblica non sembra aver subito variazioni, confermando la costanza del suo carisma.

C hi avrebbe mai immaginato che uno degli uomini più sexy del pianeta avrebbe festeggiato i 51 anni circondato da pennuti? Victoria Beckham ha condiviso un divertente video su Instagram in cui il marito David Beckham, con un improbabile cappello da cowboy, apre due scatole contenenti diverse galline. Victoria ha chiarito che il regalo è stato acquistato insieme ai figli. Nel video si sente l’ex Spice Girl spiegare: «È il compleanno di David e questo è quello che io e i ragazzi gli abbiamo comprato». David Beckham: è lui il più sexy del mondo. guarda le foto David Beckham con le galline: l’unboxing in stile country. La scena dell’unboxing è diventata virale: David, visibilmente divertito, ha scartato i pacchi sotto lo sguardo attento della moglie.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche in un'improbabile versione da contadino-cowboy, non perde un grammo del suo fascino

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