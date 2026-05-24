Gli studenti hanno partecipato a un’immersione a Camogli in ricordo di una professoressa deceduta alle Maldive. L’evento si è svolto presso il Cristo degli Abissi, una statua sommersa dedicata ai morti del mare e ai subacquei. Durante l’immersione, sono stati osservati momenti di raccoglimento e commemorazione. La cerimonia ha coinvolto gli studenti e il personale scolastico, che hanno reso omaggio alla docente scomparsa.

Sarà il Cristo degli Abissi, simbolo dei morti del mare e dei subacquei che al mare hanno dedicato la vita, a ospitare l’ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone dell’Università di Genova morta nella tragedia della grotta sottomarina alle Maldive insieme alla figlia, a una ricercatrice, a un neolaureato e al capobarca della spedizione. Nella Baia del Silenzio di Camogli, a 17 metri di profondità, saranno gli studenti della docente del Distav-UniGe a immergersi davanti alla statua sommersa per un momento di raccoglimento e preghiera dedicato alla loro insegnante, ricordata come una donna capace di trasmettere “l’amore per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ricordo al Cristo degli Abissi per la professoressa morta alle Maldive: immersione degli studenti a Camogli

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