San Felice Circeo droga e steroidi in un locale | scatta la chiusura

San Felice Circeo, 13 luglio 2026 – Nell’ambito delle attività di controllo dei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi, finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, il Questore di Latina ha disposto la s ospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente c hiusura per 15 giorni, di un pubblico esercizio ubicato nel comune di San Felice Circeo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è stato emesso su proposta della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina, a seguito delle risultanze emerse nel corso di un controllo interforze effettuato il 26 giugno scorso dal personale del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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