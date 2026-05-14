San Felice Circeo perde la Bandiera Blu bufera su Acqualatina

Il Comune di San Felice Circeo ha annunciato la perdita della Bandiera Blu 2026, un riconoscimento assegnato alle località con standard elevati di qualità delle acque e servizi. La decisione è arrivata in seguito a una valutazione da parte di enti preposti, che ha evidenziato alcune criticità nelle condizioni delle acque. Il Comune ha inoltre rivolto specifiche accuse a Acqualatina, l’ente responsabile della gestione delle risorse idriche e delle infrastrutture di depurazione nella zona.

San Felice Circeo, 14 maggio 2026 – San Felice Circeo perde la Bandiera Blu 2026 e il Comune punta il dito contro Acqualatina. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, la mancata assegnazione del riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education non sarebbe legata alla qualità delle acque marine, ma all’assenza di alcuni documenti relativi all’impianto di depurazione. La motivazione, per quanto noto al Comune, sarebbe infatti riconducibile alla mancata trasmissione delle analisi e dei rapporti di prova delle acque in uscita dall’impianto di depurazione di San Felice Circeo relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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