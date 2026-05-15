Droga e armi a Latina | il sequestro dell' arsenale a San Felice Circeo e la fuga di Francesco D' Antonio

A gennaio, la polizia di Latina ha sequestrato a San Felice Circeo un arsenale composto anche da armi clandestine, bombe carta e due etti e mezzo di tritolo. Durante le operazioni sono state trovate diverse munizioni e dispositivi esplosivi. Contestualmente, è sfuggito alla cattura un uomo di nome Francesco D'Antonio, coinvolto nelle indagini. L'operazione fa parte di un'inchiesta più ampia sulla presenza di sostanze stupefacenti e armi illegali nel territorio.

Un arsenale di armi, anche clandestine, con bombe carta e due etti e mezzo di tritolo. E' il grosso sequestro della squadra mobile di Latina che risale a gennaio scorso. All'interno di un appartamento a San Felice Circeo gli investigatori scoprono sette pistole, un silenziatore, tre ordigni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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