Nel 2027, si terrà un matrimonio in casa Windsor tra Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian. Chatto è il figlio di Lady Sarah e nipote della principessa Margaret, sorella di Elisabetta II. La famiglia reale si prepara a riunirsi per il matrimonio, che rappresenta un altro evento di nozze all’interno della monarchia. La coppia si sposerà in una cerimonia che coinvolgerà membri della famiglia reale e amici stretti.

In casa Windsor è previsto un altro matrimonio. La famiglia reale è pronta a riunirsi per le nozze di Samuel Chatto con Eleanor Ekserdjian. Si tratta del figlio di Lady Sarah e nipote della principessa Margaret, la sorella di Elisabetta II. La coppia andrà all’altare nel 2027, mentre un mese fa si sono tenute le nozze di Peter Phillips con Harriet Sperling. Il matrimonio di Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian hanno entrambi 29 anni e sono fidanzati da tempo. I due dovrebbero convolare a nozze nella primavera 2027. I media inglesi sostengono che Re Carlo sia molto felice per i due giovani e sarebbero entusiasti anche i genitori di Samuel, Lady Sarah e Daniel Chatto, e quelli di Eleanor, il professor David Ekserdjian e sua moglie Susan Moore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Samuel Chatto sposa Eleanor Ekserdjian, altro matrimonio reale in casa Windsor nel 2027: la nuova coppia

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