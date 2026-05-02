Venerdì, il re Carlo III d’Inghilterra ha effettuato la sua prima visita ufficiale a Bermuda, un territorio britannico d’oltremare. È stato accolto dal Reggimento Reale locale, segnando l’inizio di una serie di incontri e impegni ufficiali nell’arcipelago. La visita rappresenta un momento significativo per il territorio, che non aveva mai visto prima un monarca britannico in visita da solo.

Venerdì re Carlo III d’Inghilterra è stato ricevuto dal Reggimento Reale di Bermuda all’inizio della sua storica visita in solitaria all’arcipelago. Assente la regina Camilla, ripartita per Londra giovedì dopo il viaggio negli Stati Uniti. Per il sovrano si tratta della prima visita in un territorio britannico d’oltremare in qualità di re. Dopo il benvenuto ufficiale, Carlo III ha visitato la chiesa di St. Peters, dove è stato accolto dal vescovo e dal parroco locale. Si è poi recato al Keep Yard del Royal Naval Dockyard, dove ha incontrato gli artisti della National Gombey Dance Troupe, prima di visitare una mostra al Museo Nazionale. Il sovrano ha concluso la giornata a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera per ascoltare una presentazione sugli sforzi volti a proteggere l’ ambiente marittimo e la sicurezza dell’arcipelago.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carlo III a Bermuda per la sua prima visita da re in un territorio britannico d’oltremare

President Trump Bids Farewell to King Charles III and Queen Camilla After Historic US State Visit

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