Don Maurizio Patriciello ha ricordato come Peppino Di Capri lo abbia aiutato nella lotta contro la Terra dei Fuochi, durante un incontro in occasione di un premio condiviso. La loro amicizia si è sviluppata in quel contesto, unendo due figure di spicco: il parroco attivo nella battaglia contro la camorra e il cantante noto nel panorama musicale italiano. Peppino Di Capri è morto il 11 luglio all’età di 86 anni.

Un’amicizia nata all’insegna di una battaglia comune, quella per la Terra dei Fuochi. Don Maurizio Patriciello, il parroco anti-camorra di Caivano, e Peppino Di Capri, morto oggi 11 luglio a 86 anni, tra i grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, si erano incontrati in occasione di un premio ricevuto insieme. Fu proprio in quel momento che il sacerdote si rivolse al cantante con una richiesta: “Peppino, dammi una mano anche tu”. La risposta di Di Capri fu semplice e sincera: “Posso solo cantare. Posso aiutarti così”. E così, attraverso la musica, nacque un sodalizio fondato sulla condivisione di valori e impegno civile. Il 13 dicembre 2018 Peppino di Capri mantenne la parola e tenne un concerto al Parco Verde di Caivano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Peppino Di Capri mi ha aiutato nella battaglia per la Terra dei Fuochi. Gli ho chiesto una mano e lui mi ha risposto così”: il ricordo di Don Maurizio Patriciello

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