Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian hanno annunciato sui social di essere fidanzati. La notizia del loro fidanzamento è stata condivisa oggi, confermando che si sposeranno in un matrimonio reale diverso dal solito. La coppia ha pubblicato il suo annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli. La notizia ha attirato l’attenzione sui social, dove sono state condivise le prime reazioni. Il matrimonio si svolgerà in modo differente rispetto a quelli tradizionali.

«Io ed Ellie siamo fidanzati»: l’annuncio sui social di Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian Oggi infatti è arrivata sui social la grande notizia del fidanzamento ufficiale. Sul suo profilo Instagram Samuel Chatto ha pubblicato un post con tre foto e poche parole. «Sono davvero felice di dire che Ellie e io siamo fidanzati. E non potremmo essere più felici». Samuel ha anche svelato un dettaglio della proposta: un anello di porcellana creato da lui stesso, ceramista esperto. A rafforzare il messaggio tre immagini significative usate dal giovane Chatto e dalla sua fidanzata per raccontare il loro amore: una fotografia scattata nel loro studio... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian, perché il loro sarà un royal wedding diverso da tutti gli altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The next royal wedding Sam Chatto and Eleanor

Notizie e thread social correlati

Samuel Chatto sposa Eleanor Ekserdjian, altro matrimonio reale in casa Windsor nel 2027: la nuova coppiaNel 2027, si terrà un matrimonio in casa Windsor tra Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian.

Samuel Chatto ha chiesto la mano della sua Eleanor con un anello di porcellana fatto da luiSamuel Chatto ha proposto matrimonio a Eleanor con un anello di porcellana fatto da lui.

Temi più discussi: Le più belle foto del principe George e la principessa Charlotte alla finale di Wimbledon 2026; Meghan Markle a Londra con i figli non accompagnerà pubblicamente il principe Harry agli Invictus Games; Kate Middleton conquista Wimbledon con un abito verde, il più elegante dell'estate udienza tolta.

Samuel Chatto, nipote della principessa Margaret, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la storica fidanzata Eleanor Ekserdjian. La notizia è stata accolta con gioia dalla famiglia reale. La bella notizia è stata diffusa da Buckingham Palace, suscitando gr x.com

Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian, perché il loro sarà un royal wedding diverso da tutti gli altriSamuel Chatto, nipote della principessa Margaret, ed Eleanor Ekserdjian hanno annunciato il loro fidanzamento. Il prossimo royal wedding si celebrerà la prossima primavera. Re Carlo III pare sia molto ... vanityfair.it

Samuel Chatto ha chiesto la mano della sua Eleanor con un anello di porcellana fatto da luiNiente pregiati gioielli di famiglia o anelli della nonna, la principessa Margaret, da tramandare di generazione in generazione. E neppure brillanti da millemila carati: Samuel Chatto, figlio di Danie ... vanityfair.it