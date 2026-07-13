samorin ancora azzurra rolli sale sul podio alle spalle di rhomberg

Gli italiani si sono classificati bene nel CSIO di Samorin, semifinale della EEF. La squadra ha ottenuto il terzo posto nella coppa e si è qualificata per la finale di Avenches. Giuseppe Rolli, in gara con il cavallo Eiffel De Hus, si è piazzato secondo nel Gran Premio del tre stelle slovacco. La competizione si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, che avevano iniziato con buoni risultati.

Per gli azzurri è concluso positivamente, così come era cominciato, il Csio di Samorin, semifinale della EEF. Dopo il 3° posto nella Coppa e la qualifica della squadra alla finale di Avenches, ieri il campione italiano in carica Giuseppe Rolli (Eiffel De Hus, nella foto Proli) ha concluso al 2° posto il GP del "tre stelle" Slovacco (h.1,55 m) vinto per poco dall’austriaca Rhomberg (Colestus Cambridge), 3a la olandese Van Heel (Keaton Hv), tutti con doppio netto. Tra gli 11 in barrage altri 4 azzurri, oltre a Rolli che ha sfiorato l’impresa: Previtali (Quirinus 27) e la Ciriesi (Cash Royal) 8° e 9a classificati (04 entrambi), nonché la Martinengo (Scuderia 1918 Calle De Luxe) 10a (08) e infine la giovane Chimirri (Your Lord d’Acheronte), 11a (0non partita). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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