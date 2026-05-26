Bella prova e medaglia di bronzo per Chiara Gualandi del Team Lee Cougan Basso Factory di Montemurlo nella " Aspro Marathon " a Reggio Calabria valevole come Campionato Italiano. La giovane emiliana ha conquistato il terzo posto al termine di una gara di alto livello, mentre nel settore maschile Dario Cherchi è giunto quinto nonostante i problemi meccanici. Sui sentieri calabresi la ventitreenne di Pavullo nel Frignano ha centrato il bronzo tricolore al termine di una gara di altissimo livello, confermando il percorso di crescita già intravisto nel corso della stagione. Un risultato che conferma la crescita di Chiara che ha fallito la medaglia d’argento per soli sette secondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualandi sale sul podio: terzo posto di valore

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