Automobilismo Venanzio sale sul podio e conquista il trono dello Slalom di Gambarie

Salvatore Venanzio ha conquistato il podio nello Slalom di Gambarie, gara di automobilismo che si svolge nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Questa vittoria rappresenta il primo trionfo del pilota in questa competizione, dopo aver partecipato alle edizioni del 2024 e del 2025. In entrambe le occasioni aveva incontrato condizioni meteorologiche difficili che avevano complicato le sue performance. La gara si è svolta sotto un cielo prevalentemente sereno e con le strade asciutte.

Salvatore Venanzio ama particolarmente la sfida a birilli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che però gli aveva riservato grande sfortuna nelle due precedenti edizioni da lui corse nel 2024 e nel 2025, quando aveva incontrato condizioni meteo pessime durante le sue sessioni di gara.Alla sua.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Briritmica conquista in Belgio la scena internazionale alla 4th Forza Cup e sale sul podio Sci alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Villars sur Ollon e conquista la Coppa del MondoDopo la giornata di pausa dalle gare di ieri, la settimana dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo è proseguita oggi con le due sprint... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Automobilismo, Venanzio sale sul podio e conquista il trono dello Slalom di Gambarie. Automobilismo, Venanzio sale sul podio e conquista il trono dello Slalom di GambarieIl quattro volte campione italiano va a segno con la sua Nova Proto Honda sul percorso aspromontano. L’organizzazione è stata curata dalla scuderia Piloti per Passione ... reggiotoday.it Rombo di motori sulla mitica SS 184, al via lo slalom tricolore di GambarieDomenica 26 aprile appuntamento da non perdere per gli appassionati. L’evento è curato come in ogni edizione dalla scuderia Piloti per Passione di Sambatello ... today.it