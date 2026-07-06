L’uomo che sussurrava ai cavalli | tutto quello che c’è da sapere sul film

L’uomo che sussurrava ai cavalli: trama, cast e streaming del film. Stasera, 6 luglio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Rete 4 va in onda L’uomo che sussurrava ai cavalli (The Horse Whisperer), film del 1998 tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Evans, diretto e interpretato da Robert Redford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Durante un fine settimana, all’alba di un mattino invernale, Grace e la sua amica Judith, durante una passeggiata a cavallo si avventurano su una ripida salita innevata. Purtroppo uno dei cavalli scivola e, andando all’indietro, trascina in una rovinosa caduta anche Grace ed il suo cavallo Pilgrim, fin sulla strada sottostante e proprio mentre sta sopraggiungendo un grosso camion con rimorchio, che le investe. 🔗 Leggi su Tpi.it

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