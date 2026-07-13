È morto Sam Neill la star di Jurassic Park che si sentiva più a suo agio tra anatre e vigneti che sui red carpet di Hollywood

Da vanityfair.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto Sam Neill, attore noto per il suo ruolo in Jurassic Park. La sua carriera si è distinta per scelte di ruoli diversi, spesso caratterizzati da imperfezioni e malinconia, lontano dall’immagine dell’eroe. Preferiva ambienti come vigneti e anatre rispetto ai red carpet di Hollywood, e non si è mai lasciato sopraffare dal successo commerciale del franchise. La sua morte viene annunciata senza ulteriori dettagli.

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Anzi, forse il suo più grande talento è stato proprio quello di non lasciare che Jurassic Park si prendesse tutto. Mentre altri avrebbero inseguito all’infinito il successo commerciale, lui ha continuato a fare quello che ha sempre fatto: scegliere personaggi diversi, spesso imperfetti, spesso malinconici, quasi sempre lontani dall’idea dell’eroe. C’è il marito incapace di comprendere il desiderio della moglie nel meraviglioso Lezioni di piano di Jane Campion, uno dei film più delicati e dolorosi degli anni Novanta. C’è il comandante sovietico di Caccia a Ottobre Rosso, che in poche scene riesce a lasciare un segno indelebile. C’è il magistrale Possession di Andrzej Zulawski, diventato negli anni un oggetto di culto, dove accompagna Isabelle Adjani in uno dei viaggi più disturbanti che il cinema europeo abbia mai raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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