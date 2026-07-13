È morto Sam Neill, attore noto per il suo ruolo in Jurassic Park. La sua carriera si è distinta per scelte di ruoli diversi, spesso caratterizzati da imperfezioni e malinconia, lontano dall’immagine dell’eroe. Preferiva ambienti come vigneti e anatre rispetto ai red carpet di Hollywood, e non si è mai lasciato sopraffare dal successo commerciale del franchise. La sua morte viene annunciata senza ulteriori dettagli.

Anzi, forse il suo più grande talento è stato proprio quello di non lasciare che Jurassic Park si prendesse tutto. Mentre altri avrebbero inseguito all’infinito il successo commerciale, lui ha continuato a fare quello che ha sempre fatto: scegliere personaggi diversi, spesso imperfetti, spesso malinconici, quasi sempre lontani dall’idea dell’eroe. C’è il marito incapace di comprendere il desiderio della moglie nel meraviglioso Lezioni di piano di Jane Campion, uno dei film più delicati e dolorosi degli anni Novanta. C’è il comandante sovietico di Caccia a Ottobre Rosso, che in poche scene riesce a lasciare un segno indelebile. C’è il magistrale Possession di Andrzej Zulawski, diventato negli anni un oggetto di culto, dove accompagna Isabelle Adjani in uno dei viaggi più disturbanti che il cinema europeo abbia mai raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto Sam Neill, la star di Jurassic Park che si sentiva più a suo agio tra anatre e vigneti che sui red carpet di Hollywood

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

Notizie e thread social correlati

E’ morto Sam Neill, addio alla star di ‘Jurassic Park’È deceduto all’età di 78 anni l’attore noto per aver interpretato il protagonista in ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’,...

È morto Sam Neill, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese, noto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è deceduto all’età di 78 anni.

Temi più discussi: Morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano; Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni; È morto Sam Neill, l’attore protagonista di Jurassic Park; Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park.

È morto Sam Neill, l’indimenticabile dottor Alan Grant del kolossal Jurassic Park. Nel 2023 era in fin di vita a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio ilfattoquotidiano.it/2026/07/13/e-m… via @fattoquotidiano x.com

Qual è il ruolo della carriera di Sam Neill che ti ha colpito di più? reddit

Sam Neill è morto: addio all'indimenticabile dottor Alan Grant di Jurassic Park. Le cause della morteSam Neill, celebre attore di film come Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano, è morto all'età di 78 anni. A darne il triste annuncio è la famiglia, che parla delle cause della morte ... libero.it

È morto Sam Neill, il protagonista di Jurassic Park: aveva 78 anniSam Neill è morto a 78 anni a Sydney. L'attore di Jurassic Park e Peaky Blinders lascia un'eredità di oltre 50 anni tra cinema e televisione ... corrieredellosport.it