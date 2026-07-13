L’attore statunitense noto per il suo ruolo in Jurassic Park è morto improvvisamente a 78 anni. Vanta numerosi ruoli in film e serie televisive di successo internazionale. La notizia della scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

A 78 anni si è spento improvvisamente l'attore Jurassic Park. Vantava numerosi ruoli in film e serie dal successo internazionale Si è spento a 78 anni il grande attore statunitenseSam Neill, scomparso per improvvisamente. Nel 2023 aveva avuto un linfoma ma era guarito ad aprile scorso. La morte ha lasciato di sasso la famiglia che adesso piange un grandissimo attore che ha prestato il suo volto ad alcuni dei protagonisti più amati del cinema internazionale. Tra i film che più ricordiamo ci sono:Jurassic Park, Lezioni di piano, Possession, Jurassic Worlde tanti altri. Sir Nigel John Dermot Neill, meglio noto come Sam Neill, è nato a Omagh (in Irlanda del Nord) il 14 settembre 1947, da padre militare neozelandese e da madre inglese, all’età di sei anni si trasferisce nel Paese di origine del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sam Neill, l’attore di Jurassic World si è spento a 78 anni

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Sam Neill è morto, lattore famoso per Jurassic Park aveva 78 anni

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Addio a Sam Neill. L'attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant x.com

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