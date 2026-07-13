L’attore neozelandese Sam Neill è morto lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni. È noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Sam Neill è morto improvvisamente lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. L'attore neozelandese, celebre in tutto il mondo soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, aveva 78 anni. A dare la notizia è stata la famiglia con un comunicato pubblicato sui social. "È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dalla sua famiglia e se n'è andato con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma accompagnata dalla consolazione che Sam era rimasto libero dal cancro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Sam Neill: l'attore di Jurassic Park aveva 78 anni

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Addio a Sam Neill, lattore di Jurassic Park è morto a 78 anni

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