L’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni. È stato protagonista di film che hanno segnato una generazione, interpretando un personaggio iconico nel franchise dei dinosauri. La sua carriera ha incluso numerosi altri lavori nel cinema e in televisione, contribuendo a definire il volto degli anni ’90. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause. La sua figura è rimasta impressa nella memoria di molti spettatori.

C'è una generazione intera che ha imparato a guardare i dinosauri attraverso i suoi occhi, increduli e affascinati, davanti a un brachiosauro che pascolava tra le colline di un'isola immaginaria. Sam Neill, l'attore che nel 1993 diede volto al paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, è morto lunedì in un ospedale di Sydney all'età di 78 anni. La notizia, diffusa nella notte attraverso i canali social della famiglia, ha lasciato senza fiato il mondo del cinema. L'annuncio della famiglia. A comunicare la scomparsa sono stati i parenti dell'attore, che hanno voluto sottolineare come Neill fosse circondato dai propri cari nel momento del trapasso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anni

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Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park è morto di tumore: aveva 78 anni

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Addio a Sam #Neill, noto al grande pubblico per il ruolo di protagonista in #JurassikPark dove aveva interpretato il paleontologo Alan #Grant. Tra i suoi film più importanti Caccia a ottobre rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Aveva 78 anni. #Tg1 x.com

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