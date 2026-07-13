Sam Neill è deceduto a 78 anni, poche settimane dopo aver annunciato di essere guarito dal cancro. La famiglia non ha divulgato le cause della morte, avvenuta in modo improvviso. Nei mesi precedenti, l’attore aveva affrontato una terapia costosa da 540mila dollari, e aveva parlato pubblicamente di aver vissuto momenti difficili durante il trattamento. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa amici e fan.

Roma, 13 luglio 2026 – C'è qualcosa di crudele nel destino di Sam Neill, morto a 78 anni in circostanze che la famiglia non ha per ora voluto specificare, proprio mentre tutti avevamo da poco accolto la notizia della sua guarigione dal cancro. L'indimenticabile attore neozelandese, che per decenni aveva incarnato sullo schermo la razionalità imperturbabile del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, si è spento lunedì 13 luglio 2026 a Sydney, dove era stato ricoverato in ospedale, circondato dal wh?nau, la sua famiglia. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill condivide la notizia della sua scomparsa”, si legge su Instagram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sam Neill, la malattia e la terapia da 540mila dollari. “Morte improvvisa, era libero dal cancro”

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