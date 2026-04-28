L’attore conosciuto per il suo ruolo in Jurassic Park ha annunciato di essere guarito dal cancro dopo cinque anni di lotta. In un messaggio pubblico, ha spiegato che le cure ricevute gli hanno permesso di superare la malattia e di sentirsi ora libero da questa esperienza. La notizia è stata condivisa con i fan attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sulle terapie o sulla diagnosi.

La star di Jurassic Park ha parlato di quanto affrontato negli ultimi cinque anni e delle cure che lo hanno aiutato quando era in difficoltà. Sam Neill ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione di salute, svelando che sembra finalmente aver sconfitto il cancro contro lui lottava da circa cinque anni. L'attore, intervistato dal network australiano 7News, ha parlato apertamente di quanto affrontato per sostenere inoltre la diffusione in tutta l'Australia della terapia con cellule CAR T che, attualmente, è invece solo utilizzata in studi clinici. L'aggiornamento di Neill sulla sua salute Parlando della propria esperienza, Sam Neill ha dichiarato: "Ho convissuto con un particolare tipo di linfoma per circa cinque anni e mi sono sottoposto a chemioterapia, un trattamento piuttosto debilitante, ma che mi .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Neill annuncia: "Sono finalmente libero dal cancro"

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