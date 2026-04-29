Sam Neill ha comunicato di aver superato il cancro dopo anni di trattamenti e di essere ora libero dalla malattia. L’attore ha reso noto il risultato positivo attraverso un messaggio pubblico, confermando la fine del percorso terapeutico intrapreso per combattere la malattia. La notizia riguarda anche l’utilizzo di una terapia sperimentale a cui si è affidato durante il percorso di cura.

Buone notizie per Sam Neill: il celebre protagonista di Jurassic Park ha annunciato di essere oggi libero dal cancro dopo anni di cure e momenti difficili. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista alla tv australiana, dove ha raccontato apertamente il percorso che lo ha portato alla remissione. Neill conviveva da circa cinque anni con un linfoma a cellule T in stadio avanzato, una forma rara e aggressiva di tumore del sangue. Come riporta Variety, a 7 News Neill ha spiegato che a lungo tempo la chemioterapia gli aveva permesso di tenere sotto controllo la malattia, anche se, come ha spiegato lui stesso, si trattava di un “ trattamento piuttosto pesante, ma che mi teneva in vita ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sam Neill: “Non ho più il cancro”. La svolta grazie a una terapia sperimentale

Notizie correlate

Sam Neill annuncia: "Sono finalmente libero dal cancro"La star di Jurassic Park ha parlato di quanto affrontato negli ultimi cinque anni e delle cure che lo hanno aiutato quando era in difficoltà.

Andrea Stramezzi al GdI dopo rientro a casa dal coma: “Avvelenato testando terapia sperimentale contro cancro a cervello”Il dottor Andrea Stramezzi è tornato a casa dopo lo stato di coma e il ricovero al Policlinico di Milano.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sam Neill annuncia: Sono finalmente libero dal cancro; Sam Neill, la star di Jurassic Park torna a sorridere dopo una lunga battaglia: la terapia che lo ha salvato dal cancro e cambiato il destinoo; Sam Neill annuncia | Sono finalmente libero dal cancro.

Sam Neill, la star di Jurassic Park torna a sorridere dopo una lunga battaglia: la terapia che lo ha salvato dal cancro e cambiato il destinooL’attore di Hollywood parla della lunga battaglia contro il linfoma e della svolta medica con la terapia CAR T che ha invertito la sua situazione clinica. libero.it

Sam Neill annuncia: Sono finalmente libero dal cancroLa star di Jurassic Park ha parlato di quanto affrontato negli ultimi cinque anni e delle cure che lo hanno aiutato quando era in difficoltà. movieplayer.it

Ogni tanto una buona notizia Sam Neill, attore che adoro da sempre e che per la malattia si era ritirato, ha dichiarato di essere guarito dal cancro dopo cinque anni di lotta contro un tumore del sangue al terzo stadio. Ha quindi in programma di torna - facebook.com facebook

Ogni tanto una buona notizia ci vuole. Sam Neill ha dichiarato di essere guarito dal cancro: «I’ve just had a scan and there is no cancer in my body, that’s an extraordinary thing [...] It’s time I did another movie» #Cinema x.com