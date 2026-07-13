Sam Neill, protagonista del blockbuster del 1993 "Jurassic Park", è morto lunedì all'età di 78 anni; lo ha annunciato la sua famiglia. «È con immensa tristezza che la *whanau* famiglia di Sam Neill comunica la notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia», hanno scritto su Instagram. Il cancro «Sam era circondato dalla sua famiglia e si è spento con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita. «La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma mitigata dalla fortuna che Sam sia rimasto libero dal cancro». Desiderano esprimere la loro profonda gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per le cure straordinarie. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sam Neill è morto, l'attore di ?Jurassic Park? aveva 78 anni. Da tempo lottava contro un «tumore raro»

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Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park è morto di tumore: aveva 78 anni

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È morto a 78 anni l’attore neozelandese Sam Neill, noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Alan Grant nel film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1993, e nei sequel Jurassic Park III e Jurassic World – Il dominio. Ha recitato anche in Pos x.com

Sam Neill è deceduto :( reddit

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