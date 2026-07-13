È morto Sam Neill l’attore protagonista di Jurassic Park

E' morto a 78 anni l’attore neozelandese Sam Neill. È conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Alan Grant nel film “Jurassic Park” del 1993 e nei relativi sequel “Jurassic Park III” e “Jurassic World – Il dominio”. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte.

È morto a 78 anni l’attore neozelandese Sam Neill, noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Alan Grant nel film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1993, e nei sequel Jurassic Park III e Jurassic World – Il dominio. Aveva recitato anche in Possession (1981), Caccia a Ottobre Rosso (1990), L’uomo bicentenario (1999) e più di recente nella serie tv Peaky Blinders. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti Pur avendo attraversato una crisi economica peggiore di quella italiana, il debito pubblico è sceso di 35 punti percentuali in 4... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Sam Neill è deceduto :( reddit

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