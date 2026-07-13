L’attore neozelandese noto per il ruolo del dottor Alan Grant nella saga di Jurassic Park è deceduto a 78 anni a causa di un cancro. La notizia è stata confermata dai familiari. La sua carriera cinematografica si è sviluppata in diversi film e serie televisive. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti. La famiglia ha ringraziato per il sostegno ricevuto durante il suo percorso. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla malattia è stato reso pubblico.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di una delle sue star più amate. Sam Neill, l’acclamato attore neozelandese noto soprattutto per aver interpretato il dottor Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto all’età di 78 anni. La sua famiglia ha confermato la straziante notizia in un comunicato diffuso sui social media, rivelando che Neill è venuto a mancare improvvisamente a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. «La scomparsa è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro», si legge nel comunicato. «Sam era circondato dalla famiglia e se n’è andato con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sam Neill, attore di Jurassic Park, morto a 78 anni di cancro

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Addio a Sam Neill, lattore di Jurassic Park è morto a 78 anni

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