È morto a 78 anni l’attore noto per aver interpretato il protagonista in Jurassic Park. La sua carriera di oltre cinquant’anni include anche ruoli in Lezioni di piano e Dead Calm. Attraverso il cinema d’autore e i blockbuster, ha interpretato personaggi diventati iconici.

È morto a 78 anni Sam Neill, protagonista di film come Jurassic Park, Lezioni di piano e Dead Calm, un attore capace di attraversare cinema d'autore e blockbuster in oltre cinquant'anni di carriera e interpretazioni diventate iconiche. Per molti resterà il paleontologo Alan Grant che osserva incredulo i dinosauri tornare a camminare sulla Terra. Per altri sarà uno degli interpreti più eleganti e versatili della sua generazione, capace di passare con naturalezza dai grandi kolossal al cinema d'autore. Con la scomparsa di Sam Neill, il mondo del cinema perde uno dei suoi volti più riconoscibili. Una carriera costruita tra Hollywood e il cinema d'autore La famiglia dell'attore ha annunciato la sua scomparsa attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Neill, addio al volto di Jurassic Park: dal cinema al vino, la carriera di un attore amatissimo

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Addio a Sam Neill, lattore di Jurassic Park è morto a 78 anni

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