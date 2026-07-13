Salvo Sottile ha risposto a Milo Infante sui social, commentando le dichiarazioni di quest’ultimo riguardo alla decisione della Rai di mantenere la programmazione alle 14. Sottile ha definito la posizione di Infante “un po’ triste” senza ulteriori dettagli. La replica ha riacceso il confronto tra i due giornalisti, con Sottile che ha pubblicato la sua osservazione online. La discussione riguarda la programmazione televisiva e le scelte della rete pubblica.

Dopo le parole di Milo Infante sulla scelta della Rai di mantenere Ore 14, arriva la replica di Salvo Sottile. Il giornalista risponde sui social con una stoccata che riaccende il confronto tra i due. Il botta e risposta tra Salvo Sottile e Milo Infante si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le dichiarazioni dell'ex conduttore di Ore 14, che aveva espresso amarezza per la decisione della Rai di mantenere il titolo della trasmissione affidandola a un altro volto, è arrivata la replica del giornalista. Sui social, Sottile ha risposto con una frecciata destinata ad alimentare la polemica tra i due colleghi. Perché Milo Infante ha lasciato la Rai Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, Infante aveva spiegato che la scelta di lasciare la Rai non è stata dettata dall'aumento di stipendio ottenuto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Salvo Sottile risponde per le rime a Milo Infante: "L'ho trovato un po' triste"

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