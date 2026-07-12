Milo Infante ha spiegato di aver lasciato la Rai e scelto Mediaset per divergenze sui contenuti, non per motivi economici. Salvo Sottile ha risposto ironicamente, commentando il nuovo programma di Mediaset e le sue scelte professionali. Il confronto tra i due giornalisti si è svolto tramite dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle opinioni personali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui progetti attuali o futuri di entrambi.

Botta e risposta a distanza tra Milo Infante e Salvo Sottile. Dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset, Infante ha spiegato di aver scelto non per ragioni economiche ma per divergenze sui contenuti. E ha lanciato una frecciata al collega che ne raccoglierà il testimone alla conduzione di Ore 14: “Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come quando si ritira una maglia nel calcio”. Sottile ha risposto con la stessa metafora calcistica: “Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda”. E ha ironizzato sul nome del nuovo programma di Infante, Ore 11: “Ore 14 con il fuso orario di Mediaset“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Salvo Sottile risponde a Milo Infante dopo le frecciate su Ore 14 e ironizza sul nuovo programma Mediaset

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Ore 14: Salvo Sottile al posto di Milo Infante su Rai 2Alle 14, su Rai 2, Salvo Sottile ha preso il posto di Milo Infante alla conduzione di un programma, dopo che quest'ultimo ha lasciato il format.

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Milo Infante spiega a Il Messaggero perché ha lasciato Rai 2: Volevo fare il direttore: creare format, sperimentare, mettermi in gioco. Nuovi format che gli auguriamo possa sperimentare a Mediaset. #Ore14 con Salvo Sottile? Mi aspettavo che cambiassero x.com

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