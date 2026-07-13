Salvo Sottile ha commentato Milo Infante con un “Non sei Maradona o Totti”, provocando una reazione del conduttore che ha deciso di lasciare il programma e la Rai. La frase ha acceso un confronto tra i due volti noti della televisione italiana, centrato sulla loro presenza in onda e le rispettive carriere. Dopo l’insulto, Infante ha annunciato l’addio al programma e all’emittente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La polemica si è sviluppata principalmente sui social e sui media.

Roma, 13 luglio 2026 – Possono bastare poche frasi per accendere un confronto tra due volti molto noti della televisione italiana. È proprio intorno a ‘ Ore 14’ che si è acceso il confronto tra Salvo Sottile e Milo Infante. I due conduttori si sono ritrovati al centro dell’attenzione dopo il passaggio di testimone nato con l’addio di Infante alla Rai e l’approdo di Sottile alla conduzione della trasmissione di Rai 2. Le parole di Infante che hanno acceso il dibattito. Lo scambio di opinioni tra Milo Infante e Salvo Sottile ha preso forma dopo l’intervista concessa da Infante al Messaggero, durante la quale il giornalista ha affrontato anche il tema del futuro di ‘Ore 14’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvo Sottile a Milo Infante: “Non sei Maradona o Totti”. La replica del conduttore che lascia ‘Ore 14’ e la Rai

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Salvo Sottile stronca Milo Infante: la risposta al vetriolo che infiamma la TV

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