Il vicepremier e segretario della Lega ha dichiarato che la Russia non rappresenta una minaccia per Italia e Europa. In un’intervista a Linea Notte su Rai 3, ha affermato che il vero problema è l’immigrazione clandestina. La sua opinione si basa sulla convinzione che i rischi principali per la sicurezza e la stabilità siano legati all’immigrazione irregolare, non alle attività o alle minacce provenienti dalla Russia.

La Russia è una minaccia per l'Europa e l'Italia? "No”, risponde il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un'intervista in onda in serata a Linea Notte, su Rai 3, anticipata dal Tg3. Aggiungendo: “Io penso che la minaccia che i cittadini italiani affrontano sia quella dell'immigrazione clandestina, specialmente di matrice estremista islamica". Dalla Russia alla legge elettorale. “Non abbiamo al mercato compensazioni da chiedere, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema”, dice Salvini aprendo alle preferenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Salvini: “La Russia non è una minaccia per l’Italia e l’Europa, lo è l’immigrazione clandestina”

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