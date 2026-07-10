Due giorni dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia, la NATO ha risposto con fermezza, definendo il paese come una minaccia reale per l’Europa. La risposta ufficiale arriva con un comunicato che sottolinea i rischi concreti rappresentati dalle attività russe nel continente. Nessun commento da parte di Conte dopo la dichiarazione della NATO, che ha contestato le sue affermazioni sulla minaccia russa.

Arriva la smentita, secca, clamorosa, delle parole pronunciate due giorni fa da Giuseppe Conte sul palco di Napoli, a proposito della minaccia russa che non esisterebbe, anzi, che verrebbe fomentata a tavolino da chi vuole alimentare il mercato delle armi. “L a Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza euro-atlantica, c ome i leader alleati hanno appena ribadito ancora una volta ad Ankara. Nelle sue dichiarazioni al Financial Times, il generale Grynkewich ha spiegato che, secondo la sua valutazione, la Russia al momento non sta cercando uno scontro diretto con la Nato, perché è consapevole dei nostri vantaggi. Ha poi sottolineato quanto sia importante che la Russia continui a comprendere che qualsiasi aggressione contro di noi sarebbe destinata al fallimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Conte straparla sulla Russia, la Nato lo zittisce: “E’ una minaccia reale per l’Europa”

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