Conte e le parole sull' Ucraina che imbarazzano il Pd | La Russia non è una minaccia per l’Europa sì al negoziato

Il leader di un partito ha affermato che la Russia non rappresenta una minaccia per l’Europa e che si dovrebbe negoziare con Mosca. Le sue parole hanno suscitato reazioni negative nel Pd, che le considera imbarazzanti. Nel frattempo, la manifestazione del centrosinistra a Napoli ha registrato scarsi risultati, portando i partiti a valutare il rinvio della seconda data prevista a Padova o a organizzare un evento al chiuso per evitare piazza vuota e problemi di sicurezza.

ROMA Non si può certo dire che la manifestazione a Napoli del centrosinistra ristretto sia stata un successo. Tant’è vero che i leader di Pd, M5S e Avs stanno considerando il rinvio della seconda data, quella del 15, a Padova o, quanto meno, l’ipotesi di fare un comizio al chiuso onde evitare piazza vuota e incidenti. Ufficialmente l’eventuale slittamento verrà attribuito al fatto che Elly Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni non possono assentarsi durante la battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Come se non bastasse, le parole di Conte dal palco di Piazza del Gesù nuovo, quelle in cui sosteneva che la Russia non è «una minaccia per l’Europa», tralasciando il fatto che l’Ucraina è Europa e che la Polonia, messa nel mirino da Putin, stia nella Ue, hanno provocato molte polemiche. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Conte vs Feltri sulla guerra in Ucraina

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