Salva una vita a Fregene l’iniziativa per la donazione di midollo osseo

Martedì 14 luglio, dalle 16 alle 18.30, presso il Singita a Fregene si svolge l’evento “Salva una vita” per promuovere la donazione di midollo osseo. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla possibilità di contribuire a salvare vite umane attraverso la donazione. La sede dell’evento si trova in via Silvi Marina 223A. La partecipazione è aperta a chi desidera informarsi e iscriversi alla banca dati dei donatori.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – Martedì 14 luglio, dalle 16.00 alle 18.30, presso il Singita di Fregene, in via Silvi Marina 223A, si terrà l’iniziativa “Salva una vita”, dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo. Nel corso dell’evento, ADMO Lazio – Associazione Donatori Midollo Osseo sarà presente per fornire informazioni e consentire a chi possiede i requisiti di avviare l’iter di iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo attraverso un semplice prelievo salivare. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, è un’occasione per promuovere la cultura della donazione e far conoscere un gesto che può offrire una concreta possibilità di cura a chi è in attesa di un donatore compatibile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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