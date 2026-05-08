Una giornata a Milano per la donazione del midollo osseo

Una giornata dedicata alla donazione del midollo osseo si è svolta recentemente a Milano. In Italia, molte persone con malattie del sangue dipendono dai trapianti di midollo per ricevere cure efficaci. Tuttavia, la probabilità di trovare un donatore compatibile al di fuori della famiglia è di un caso su centomila. L’evento ha coinvolto volontari che hanno deciso di contribuire a questa causa, sensibilizzando sull’importanza di diventare donatori.

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In Italia, per molte persone affette da malattie del sangue, il trapianto di midollo osseo rappresenta l'unica possibilità di cura, ma la probabilità di trovare un donatore compatibile al di fuori del nucleo familiare è di uno su centomila. Per aumentare queste possibilità, sabato 9 maggio a.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Avis e Admo insieme contro i tumori del sangue: una serata sulla donazione del midollo osseoGiovedì 14 maggio alla 20,30, nella sala Europa in via Marconi 17 a Predappio, ci sarà un incontro informativo sulla tematica della donazione del... Rientrata da Dubai la piacentina bloccata per la guerra: era attesa per la donazione del midollo osseo al padreLa donna con il marito vive in Australia e doveva fare solo un semplice scalo, poi la guerra e il blocco dei voli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Weekend a Milano: dall'8 al 10 maggio; Molto positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano; #PASSAPAROLA. [11.05] Quinta giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo: scopri le iniziative del Policlinico di Milano!. Harry Potter e la Stagione della Burrobirra, a Milano una giornata tra eventi e gelato gratuitoUn appuntamento in occasione del 25esimo anniversario del film ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’, sabato 9 maggio, in Piazza Tre Torri ... ilgiorno.it Una giornata a Milano per la donazione del midollo osseoSabato 9 maggio al centro sportivo Massola l’evento Match for Life: giovani tra i 18 e i 35 anni potranno sottoporsi alla tipizzazione salivare per entrare nel registro dei donatori ... milanotoday.it UN RITORNO A MILANO! BasketNews cita l'Olimpia tra i migliori potenziali scenari per il futuro di Mike James. "Tuttavia, l'era di Messina a Milano dovrebbe concludersi al termine di questa stagione. Perché non ingaggiare un giocatore come James per ris - facebook.com facebook "Nessuno è di qualcuno" è un brano contro la violenza sulle donne, presentato all'inaugurazione dell'Unipol Dome di Milano, giovedì 7 maggio x.com