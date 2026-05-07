Avis e Admo insieme contro i tumori del sangue | una serata sulla donazione del midollo osseo

Giovedì 14 maggio alle 20:30 si terrà a Predappio un incontro sulla donazione del midollo osseo, organizzato con la collaborazione di Avis e Admo Emilia Romagna. L'appuntamento si svolgerà nella sala Europa in via Marconi 17 e sarà dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue e sull'importanza di diventare donatori. L'iniziativa mira a fornire informazioni chiare e precise su questa pratica.

Giovedì 14 maggio alla 20,30, nella sala Europa in via Marconi 17 a Predappio, ci sarà un incontro informativo sulla tematica della donazione del midollo osseo con Fondazione Admo Emilia Romagna. L’evento, organizzato da Avis Comunale Predappio, è patrocinato dal Comune di Predappio e si colloca.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sanguePer la prima volta l'Avis locale unisce le forze in una giornata interamente dedicata alla solidarietà e alla donazione collettiva di sangue nel... Tutte le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sanguePer la prima volta l'Avis locale unisce le forze in una giornata interamente dedicata alla solidarietà e alla donazione collettiva di sangue nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morbegno: successo per la Camminata Avis, oltre 2000 partecipanti; Festa della scuola con l’Avis; Insieme nel segno della solidarietà, a Vibo successo per la raccolta di sangue alla Scuola Allievi di Polizia · ilvibonese.it; Salute in piazza Ottinetti a Ivrea, una giornata per stare insieme. L’importanza della donazione: Avis, Aido e Admo lo dimostrano a 300 dipendenti CredemCredito Emiliano – Credem ha avviato il progetto Promozione del dono in azienda, per sensibilizzare i suoi dipendenti sull’importanza della donazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l ... vita.it Associazioni del dono lombarde: insieme per guardare ai giovaniAdisco, Admo, Aido, Avis, Cri, Fidas che rappresentano oltre 700mila donatori fanno rete per allargare la base dei volontari in Lombardia con una particolare attenzione al mondo giovanile Con ... vita.it AVIS MIRANDOLA INVITO - facebook.com facebook