Salta l' affare Inter e Khalaili cita il Corano | Qualcosa che odi può trasformarsi in bene
"Può darsi che odiate qualcosa, mentre è un bene per voi; e può darsi che amiate qualcosa, mentre è un male per voi". Anan Khalaili cerca il lato positivo. E lo fa nel giorno in cui è diventato di fatto ufficiale il suo trasferimento mancato all'Inter, dopo il problema fisico riscontrato dal Coni a seguito delle visite mediche. L'esterno israeliano ha rotto il silenzio su Instagram citando un verso del Corano (Sura 2, Al-Baqara, versetto 216) e una buona dose di ottimismo, dopo l'enorme delusione dovuta al sogno di vestire la maglia dell'Inter ormai infranto. Non è escluso, però, che Khalaili possa trovare collocazione in un altro paese e in un altro campionato dove le regole d'ingaggio appaiono meno stringenti rispetto a quelle della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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