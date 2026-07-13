Khalaili non ha superato le visite mediche e quindi l’affare con l’Inter è stato annullato. Il trasferimento del calciatore non si è concretizzato. La società nerazzurra aveva programmato l’acquisto, ma l’esito degli esami clinici ha impedito il perfezionamento dell’accordo. La trattativa si è interrotta definitivamente senza ulteriori sviluppi.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Definitivamente saltato l’affare Khalili-Inter. Il trasferimento del calciatore, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo per rinforzare la rosa a disposizione della società milanese, ha subito una brusca e irrimediabile interruzione a causa del mancato superamento dei controlli clinici di rito. ULTIMISSIME Il motivo dello stop: idoneità sportiva negata dal CONI. La causa del blocco della trattativa è di natura strettamente medica. L’ esterno non ha ottenuto l’ok medico necessario per il rilascio dell’ idoneità sportiva da parte del CONI. Durante gli accertamenti clinici approfonditi, previsti dai rigidi protocolli italiani per la tutela della salute degli atleti, sono emerse problematiche che hanno impedito il via libera formale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili fallisce le visite: non arriva l’ok medico! Salta l’affare con l’Inter

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Khalaili è win win per i nemici di Ausilio se fallisce colpa sua che ha preso la quinta scelta se fa bene non è merito suo, al massimo ha il merito di aver rubato l'idea al Napoli, che ha il mercato bloccato da Conte Comunque vada una vittoria. Poi imho è megli x.com