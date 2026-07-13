Khalaili fallisce le visite | non arriva l’ok medico! Salta l’affare con l’Inter

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khalaili non ha superato le visite mediche e quindi l’affare con l’Inter è stato annullato. Il trasferimento del calciatore non si è concretizzato. La società nerazzurra aveva programmato l’acquisto, ma l’esito degli esami clinici ha impedito il perfezionamento dell’accordo. La trattativa si è interrotta definitivamente senza ulteriori sviluppi.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Definitivamente  saltato l’affare Khalili-Inter. Il trasferimento del calciatore, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo per rinforzare la rosa a disposizione della società milanese, ha subito una brusca e irrimediabile interruzione a causa del mancato superamento dei controlli clinici di rito. ULTIMISSIME Il motivo dello stop: idoneità sportiva negata dal CONI. La causa del blocco della trattativa è di natura strettamente medica. L’ esterno non ha ottenuto l’ok medico  necessario per il rilascio dell’ idoneità sportiva  da parte del  CONI. Durante gli accertamenti clinici approfonditi, previsti dai rigidi protocolli italiani per la tutela della salute degli atleti, sono emerse problematiche che hanno impedito il via libera formale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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