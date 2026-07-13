Salina Doc Fest, i vincitori della XX edizione

Notizia in breve

Si è conclusa la ventesima edizione del Salina Doc Fest, la manifestazione dedicata al cinema documentario. Durante la cerimonia sono stati annunciati i vincitori dei principali premi. La rassegna ha premiato i film e i registi che si sono distinti in questa stagione culturale. La manifestazione si svolge ogni anno e si concentra sulla produzione di documentari italiani e internazionali. I premi sono stati assegnati da una giuria di esperti del settore.