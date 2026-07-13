Salina Doc Fest i vincitori della XX edizione
Si è conclusa la ventesima edizione del Salina Doc Fest, la manifestazione dedicata al cinema documentario. Durante la cerimonia sono stati annunciati i vincitori dei principali premi. La rassegna ha premiato i film e i registi che si sono distinti in questa stagione culturale. La manifestazione si svolge ogni anno e si concentra sulla produzione di documentari italiani e internazionali. I premi sono stati assegnati da una giuria di esperti del settore.
Si è conclusa la ventesima edizione del Salina Doc Fest, la rassegna dedicata al cinema documentario. Assegnati i premi principali ai protagonisti di questa stagione culturale. Servizio di Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Salina Doc Fest, i vincitori della XX edizione
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