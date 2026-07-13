SalinaDocFest tutti i vincitori della 20esima edizione Il Festival del Documentario Narrativo si è svolto a Salina dall’8 al 12 luglio sul tema delle Odissee contemporanee

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 20esima edizione di SalinaDocFest, svoltasi dall’8 al 12 luglio sull’isola di Salina, sono stati annunciati i vincitori del festival dedicato al documentario narrativo. Il tema centrale sono state le “Odissee contemporanee”. Tra gli ospiti presenti ci sono stati Valeria Golino, Mario Martone, Ippolita Di Majo, Uberto Pasolini, Isabella Ragonese e Niccolò Ammaniti.

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il Festival del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani, si è svolto a Salina dall’8 al 12 luglio sul tema delle “Odissee contemporanee. Tra i tanti ospiti Valeria Golino, Mario Martone, Ippolita Di Majo, Uberto Pasolini, Isabella Ragonese, Niccolò Ammaniti SalinaDocFest, tutti i v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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