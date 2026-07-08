È iniziata la ventesima edizione del Salina Doc Fest, il festival del documentario sull’isola delle Eolie. La manifestazione si tiene fino a fine settimana, con proiezioni di film documentari e incontri con registi. La direttrice artistica ha dichiarato che il festival intende usare il cinema come strumento per contrastare la disumanizzazione. La kermesse si svolge in diverse location dell’isola, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.

Cinema Al via la ventesima edizione del festival del documentario sull'isola delle Eolie. Intervista alla direttrice artistica Giovanna Taviani Cinema Al via la ventesima edizione del festival del documentario sull'isola delle Eolie. Intervista alla direttrice artistica Giovanna Taviani Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Una bambina con gli occhi grandi guarda il mare su un piroscafo con la vela rossa, un pescatore dai riccioli d’oro lo conduce verso le sponde di un’isola misteriosa, lontana. Quella bambina era Giovanna Taviani, figlia di Vittorio, immortalata a 13 anni con i suoi fratelli e cugini in Kaos, film dei fratelli Taviani del 1984. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Salina Doc Fest, il cinema come antidoto alla disumanizzazione

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