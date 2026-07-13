Il sindaco ha risposto alle domande sul trust Finalter, definendole imbarazzanti, e ha criticato i giornalisti che le hanno sollevate. La polemica riguarda le relazioni del primo cittadino con il trust e il tentativo di chiudere il caso. La discussione ha coinvolto anche la rete di rapporti personali e professionali legati alla vicenda. La vicenda si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico sulle connessioni tra amministratori e entità finanziarie.

Ha risposto alle domande su quel trust imbarazzante, ma, soprattutto, ieri Giuseppe Sala ha scelto di prendersela con chi quelle domande le ha poste. Davanti al Consiglio comunale, il sindaco di Milano ha dedicato gran parte della sua difesa non tanto a spiegare perché una partecipazione societaria custodita in un trust sia riemersa soltanto oggi, quanto ad attaccare giornali, cronisti e opposizione, accusati di aver costruito una vicenda che avrebbe avuto un solo scopo: “mettere la mia foto” accanto alla notizia e “buttarmi la croce addosso”. Il caso del trust dimenticato.. Il caso è noto. Procura e Guardia di Finanza stanno effettuando accertamenti su Finalter, società di consulenza della quale Sala possiede il 20% dal 2015. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sala e il trust “dimenticato”, il sindaco all’attacco dei giornalisti prova a chiudere il caso Finalter. Ma la polemica investe la rete di relazioni del primo cittadino

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