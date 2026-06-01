La Lega chiede al sindaco se ha senso far sfilare il gonfalone del Comune al 25 aprile a Milano | la risposta del primo cittadino del Carroccio

Notizia in breve

Il sindaco di Milano ha risposto alla richiesta della Lega di valutare se sia sensato sfilare il gonfalone comunale al 25 aprile. La sua dichiarazione fa riferimento a incidenti avvenuti durante il corteo, tra cui insulti antisemiti rivolti alla Brigata ebraica, e a insulti rivolti a un esponente politico e al figlio di una senatrice a vita. La presenza del gonfalone è stata messa in discussione dopo questi episodi.