La Lega chiede al sindaco se ha senso far sfilare il gonfalone del Comune al 25 aprile a Milano | la risposta del primo cittadino del Carroccio
Il sindaco di Milano ha risposto alla richiesta della Lega di valutare se sia sensato sfilare il gonfalone comunale al 25 aprile. La sua dichiarazione fa riferimento a incidenti avvenuti durante il corteo, tra cui insulti antisemiti rivolti alla Brigata ebraica, e a insulti rivolti a un esponente politico e al figlio di una senatrice a vita. La presenza del gonfalone è stata messa in discussione dopo questi episodi.
“Dopo gli incresciosi fatti al corteo del 25 aprile a Milano, con insulti antisemiti alla Brigata ebraica (costretta a lasciare il corteo), a Emanuele Fiano e al figlio di Liliana Segre (alla quale da alcuni mesi il comune di Besana Brianza ha assegnato la cittadinanza onoraria) è opportuno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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