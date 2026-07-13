Sabaudia laboratori gratuiti per famiglie al Museo Emilio Greco | il programma

Da ilfaroonline.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Emilio Greco e la Biblioteca Feliciano Iannella di Sabaudia offrono laboratori gratuiti, visite guidate e attività interpretative rivolti a famiglie e turisti. L'iniziativa si svolge dal 13 luglio 2026 e prevede incontri aperti al pubblico, con sessioni dedicate a diverse fasce di età. Le attività sono in programma durante tutto il periodo estivo, senza costi di partecipazione.

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Sabaudia, 13 luglio 2026 – Il Museo Emilio Greco e la Biblioteca Feliciano Iannella di Sabaudia accolgono cittadini e turisti in coinvolgenti laboratori, visite guidate e attività interpretative. Tutte le attività sono gratuite grazie al contributo della Regione Lazio L. R. 242019, esercizio 2025, con cofinanziamento del Comune di Sabaudia. Gli incontri sono progettati e realizzati dall’Istituto Pangea ETS, ente gestore del LABNET LAZIO – Laboratorio di Educazione ambientale del Comune di Sabaudia – responsabile della gestione dei servizi educativi dei musei “Emilio Greco” e del “Mare e della costa – M. Zei”, nonché della Biblioteca. Le attività al Museo Emilio Greco di Sabaudia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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