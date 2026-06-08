Fiori d’Autore al Parco della Salute di Borgonovo | laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Si svolgono nel Parco della Salute di Borgonovo laboratori gratuiti dedicati a bambini e famiglie. L’evento, intitolato “Fiori d’Autore”, offre l’opportunità di partecipare a attività creative e di socializzazione nel verde. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie in momenti di incontro e benessere, utilizzando il parco come spazio di aggregazione. Le attività sono aperte a tutti e gratuite.

Un’occasione gratuita per vivere il Parco della Salute come spazio di incontro, creatività e benessere. Una giornata aperta alla comunità per valorizzare il parco e favorire relazioni tra generazioni e territorio.Giovedì 11 giugno, alle ore 10,30, il Parco della Salute di Borgonovo, in via Seminò. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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