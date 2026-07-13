Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato le immagini di esercitazioni navali congiunte con la Cina nel Mar Giallo, iniziate il 6 luglio dal porto di Qingdao. Le manovre sono durate diversi giorni e hanno coinvolto unità navali di entrambi i Paesi.

(LaPresse) Il Ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini delle esercitazioni navali congiunte svolte da Russia e Cina nel Mar Giallo. Le manovre, iniziate il 6 luglio dal porto militare di Qingdao, nella provincia cinese dello Shandong, hanno visto impegnate le unità navali dei due Paesi in diversi giorni di addestramento. Secondo Mosca, le esercitazioni hanno incluso prove di fuoco reale con sistemi di artiglieria e mitragliatrici per respingere un attacco simulato condotto da droni aerei e imbarcazioni di superficie senza equipaggio. Gli equipaggi si sono inoltre addestrati in manovre congiunte, operazioni antisommergibile, contrasto a navi di superficie nemiche e missioni di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Russia e Cina, esercitazioni navali nel Mar Giallo: le immagini delle manovre congiunte

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Cina e Russia lanciano esercitazioni navali nel Mar Giallo

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