Cina e Russia tornano a esercitarsi insieme | maxi manovre navali nel Pacifico cresce l’attenzione internazionale

La Cina ha annunciato che nel corso di luglio ospiterà le tradizionali esercitazioni navali congiunte con la Russia, un appuntamento che conferma il rafforzamento della cooperazione militare tra Pechino e Mosca in uno scenario geopolitico sempre più complesso. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa cinese, le operazioni, denominate “Joint Sea-2026”, si svolgeranno nello spazio aereo e nelle aree marittime al largo di Qingdao, uno dei principali porti militari della Cina orientale e sede di una delle più importanti basi della Marina cinese. Al termine delle esercitazioni, le unità navali dei due Paesi prenderanno parte anche a un pattugliamento congiunto in una zona del Pacifico, la cui posizione non è stata resa nota dalle autorità cinesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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