La Russia ha avviato un'esercitazione militare di tre giorni che coinvolge circa 64.000 militari. Durante le manovre sono stati impiegati oltre 200 lanciatori di missili, 140 velivoli, 73 navi da guerra e 13 sottomarini. L’obiettivo principale è stato il test di missili balistici e da crociera con capacità nucleare. Le operazioni si sono svolte in diverse aree del Paese, con l’esecuzione di vari lanci e manovre di simulazione. La manovra si è conclusa nelle ultime ore.

Tre giorni, 64.000 militari coinvolti, più di 200 lanciatori di missili e 140 velivoli, 73 navi da guerra e 13 sottomarini: sono i numeri dell’esercitazione che la Russia ha avviato per testare missili balistici e da crociera a capacità nucleare. Le operazioni arrivano in un momento in cui l’Ucraina sta intensificando gli attacchi con droni. Le manovre si concentreranno sulla “preparazione e l’uso delle forze nucleari sotto la minaccia di un’aggressione”, riferisce il ministero della Difesa russo, aggiungendo che otto dei sotto marini impegnati sono armati con missili balistici intercontinentali a testata nucleare e che saranno. Le esercitazioni serviranno anche a mettere in pratica la cooperazione con la Bielorussia, Paese alleato che ospita armi nucleari russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, tre giorni di esercitazioni nucleari: le immagini delle manovre

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Russia Begins Nuclear Weapons Drills

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