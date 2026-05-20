Russia tre giorni di esercitazioni nucleari | le immagini delle manovre
La Russia ha avviato un'esercitazione militare di tre giorni che coinvolge circa 64.000 militari. Durante le manovre sono stati impiegati oltre 200 lanciatori di missili, 140 velivoli, 73 navi da guerra e 13 sottomarini. L’obiettivo principale è stato il test di missili balistici e da crociera con capacità nucleare. Le operazioni si sono svolte in diverse aree del Paese, con l’esecuzione di vari lanci e manovre di simulazione. La manovra si è conclusa nelle ultime ore.
Tre giorni, 64.000 militari coinvolti, più di 200 lanciatori di missili e 140 velivoli, 73 navi da guerra e 13 sottomarini: sono i numeri dell’esercitazione che la Russia ha avviato per testare missili balistici e da crociera a capacità nucleare. Le operazioni arrivano in un momento in cui l’Ucraina sta intensificando gli attacchi con droni. Le manovre si concentreranno sulla “preparazione e l’uso delle forze nucleari sotto la minaccia di un’aggressione”, riferisce il ministero della Difesa russo, aggiungendo che otto dei sotto marini impegnati sono armati con missili balistici intercontinentali a testata nucleare e che saranno. Le esercitazioni serviranno anche a mettere in pratica la cooperazione con la Bielorussia, Paese alleato che ospita armi nucleari russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Russia Begins Nuclear Weapons Drills
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