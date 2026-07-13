La Francia e il Sudafrica si sono qualificate per la finale del Mondiale Under 20 di rugby, disputata in Georgia. L’Italia ha vinto con largo margine contro la Georgia e si appresta a giocare per il nono posto. La finale per il titolo vedrà affrontarsi le due nazionali africane e europee, mentre gli azzurrini si concentrano sulla partita per il nono posto. La competizione si svolge in Georgia, con le due semifinali già concluse.

L’Italia chiude con una larga vittoria sulla Georgia e conquista la finale per il nono posto, mentre saranno Francia e Sudafrica a contendersi il titolo della Junior World Championship in corso in Georgia. Le semifinali regalano due partite molto diverse: da una parte il successo in rimonta dei francesi sulla Nuova Zelanda nel finale, dall’altra la clamorosa rimonta dei Baby Boks contro l’Inghilterra, favorita dall’espulsione di Seb Kelly che cambia completamente l’inerzia della sfida. Italia subito travolgente nella semifinale per il nono posto contro la Georgia, con tre mete nei primi nove minuti firmate Wilson, Opoku-Gyamfi e Celi per uno 0-19 che indirizza il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby, Francia e Sudafrica conquistano la finale ai Mondiali Under 20! L’Italia batte la Georgia e punta al nono posto

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TROPHY LIFT | France take Championship title in unforgettable encounter with England

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