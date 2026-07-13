Rugby U20 Georgia-Italia oggi a Kutaisi | in palio la finale per il 9° posto

Da sportface.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si gioca la semifinale tra Georgia e Italia nel torneo di rugby Under 20 a Kutaisi. La partita, valida per il 9°-12° posto nel Junior World Championship, inizia alle 16 ed è visibile in streaming su RugbyPass TV. Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico affrontano i padroni di casa in questa sfida che determina chi si contenderà il nono posto finale.

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Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico affrontano i padroni di casa nella semifinale del torneo 9°-12° posto del Junior World Championship. Calcio d’inizio alle 16, diretta streaming su RugbyPass TV. Georgia e Italia tornano ad affrontarsi al Junior World Championship U20 in una sfida che, negli ultimi anni, è diventata una presenza fissa nel percorso delle due Nazionali. Oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 16, gli Azzurrini scendono in campo all’AIA Arena di Kutaisi contro i padroni di casa. Il match vale la semifinale del torneo dal 9° al 12° posto: chi vince giocherà la finale per la nona posizione, mentre chi perde dovrà disputare quella per l’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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