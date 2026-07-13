Rugby Mondiali jr | Italia supera Georgia 43-19 ora finale per il nono posto

L'Italia Under 20 di rugby ha battuto la Georgia 43-19 nella semifinale per il nono posto ai Mondiali juniores. Dopo un girone con risultati alterni, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria netta contro la nazionale ospitante. La partita si è conclusa con un largo margine a favore degli azzurrini, che ora affronteranno la finalissima per il nono posto.

Serviva una grande reazione dopo un primo girone tra alti e bassi, ed è arrivata: l'Italia U20 di rugby batte nettamente la Georgia padrona di casa 43-19 nella semifinale del torneo 9°-12° posto del Junior World Championship. Gli Azzurrini, a segno con 7 mete (6 trasformate) più un piazzato di Andretti, andranno a giocarsi il nono posto nella finale di sabato alle ore 18.30. Il successo dei ragazzi di Andrea Di Giandomenico è maturato fin da subito, con uno strepitoso parziale di 19-0 fissato nei primi 10 minuti di gioco. Da lì gli Azzurrini hanno gestito la reazione georgiana e dominato il match. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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